Женщина получила травму головы при обрушении колонны «Снежкома» в Красногорске

Пострадавшая во время обрушения конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске находилась в момент ЧП в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как отмечает канал, в нее попал осколок стекла, в результате чего женщина получила травму головы, ее доставили в травмпункт. Другого пострадавшего врачи осмотрели на месте. После чего он был отпущен. Всего в результате ЧП пострадали два человека, еще более 60 машин получили повреждения.

Виновной в произошедшем признана компания «Развитие», которая ведет работы на объекте. В ближайшее время представители компании свяжутся с владельцами автомобилей и квартир, которые были повреждены, чтобы оформить все необходимые документы для компенсации ущерба, сообщили в администрации Красногорска.

