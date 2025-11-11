Один человек пострадал при обрушении колонны горнолыжного комплекса в Красногорске

РИА Новости: при обрушении колонны комплекса «Снежком» пострадал человек

В Красногорске Московской области один человек пострадал обрушении колонны горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Пострадавшего госпитализировали.

Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.

В начале сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

До этого стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих подрядной организации, еще троих спасти не удалось.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.