Число машин, разбитых при сносе «Снежкома» в Красногорске, превысило 140

ТАСС: более 140 машин повреждено при сносе горнолыжного комплекса в Красногорске

При сносе опорной колонны горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске было повреждено более 140 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«По имеющимся данным, от падения обломков и грунта пострадали более 140 автомобилей. Проводится оценка ущерба», — приводит агентство слова собеседника.

До этого источник РИА «Новости» оценил количество поврежденных автомобилей в 100 единиц. Первоначально сообщалось о 60 машинах.

Инцидент с обрушением части колонны произошел в Павшинской пойме днем 11 ноября. При демонтаже верхней части сооружения массивный кусок бетона упал на землю, обломки разлетелись в стороны, повредив остекление домов и припаркованные автомобили. В результате пострадали два человека.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что у машин разбиты стекла и крыши. Автомобили завалены грязью.

