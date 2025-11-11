На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число машин, разбитых при сносе «Снежкома» в Красногорске, превысило 140

ТАСС: более 140 машин повреждено при сносе горнолыжного комплекса в Красногорске
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Московской области

При сносе опорной колонны горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске было повреждено более 140 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«По имеющимся данным, от падения обломков и грунта пострадали более 140 автомобилей. Проводится оценка ущерба», — приводит агентство слова собеседника.

До этого источник РИА «Новости» оценил количество поврежденных автомобилей в 100 единиц. Первоначально сообщалось о 60 машинах.

Инцидент с обрушением части колонны произошел в Павшинской пойме днем 11 ноября. При демонтаже верхней части сооружения массивный кусок бетона упал на землю, обломки разлетелись в стороны, повредив остекление домов и припаркованные автомобили. В результате пострадали два человека.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что у машин разбиты стекла и крыши. Автомобили завалены грязью.

Ранее в Москве водитель на Kia влетел в опору моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами