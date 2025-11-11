Выросло число пострадавших при обрушении конструкции «Снежкома» в Красногорске

ТАСС: при обрушении конструкции «Снежкома» в Подмосковье пострадали три человека

Число пострадавших при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске выросло до трех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По уточненным данным, пострадали три человека: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около «Снежкома», — рассказал источник агентства.

Часть конструкции горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске обрушилась 11 ноября. В результате в нескольких домах, расположенных рядом с комплексом, оказались выбиты окна. Более того, повреждения получили свыше 140 автомобилей.

Как писал Telegram-канал Baza, один из прохожих получил травму ноги. Другая женщина получила порезы из-за лопнувшего в одном из домов стекла.

На фоне случившегося сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Прокуратура Московской области заявила о начале проверки соблюдения градостроительного законодательства, после завершения которой специалистам предстоит принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

