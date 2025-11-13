Источник 112 раскрыл состояние пострадавшего в Красногорске мальчика

Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве СВУ (самодельное взрывное устройство) в Красногорске, остается стабильным. Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

«Утром у 9-летнего Глеба была большая перевязка с использованием седации. Медики продолжают давать ему обезболивающие препараты и контролировать ситуацию», — сказал источник.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что навестила мальчика в больнице. По ее словам, после ранения у него сохраняется болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией. Ребенок почти постоянно спит.

На снимке, опубликованном Мишоновой, можно увидеть правую руку мальчика, которая полностью замотана в бинты. Как отметила омбудсмен, левая рука ребенка также пострадала.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв. По данным Telegram-канала Mash, в подарочной упаковке с купюрой спрятали около 10 граммов тротила.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с произошедшим в Красногорске.