На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с произошедшим в Красногорске

Офицер Гончаров: незнакомые предметы на улице ни в коем случае нельзя трогать
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал инцидент в Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы от взрыва устройства, замаскированного под денежную купюру. По его мнению, произошедшее — не случайность, а часть стратегии противника по дестабилизации российского общества.

«Нельзя поднимать на улице или в каких-то других местах какие-то интересные вещи: портмоне, игрушки или какие-то сладости. Все это может быть, как в Красногорске, заминировано», — предупредил Гончаров.

Родителям и детям важно осознавать реальность происходящего и быть крайне бдительными, подчеркнул он.

Происшествие случилось вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв.

По данным Telegram-канала Mash, в упаковке были спрятаны около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По словам главврача медицинского центра Татьяны Шаповаленко, вскоре к лечению мальчика присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее в Госдуме предложили рассказывать школьникам о правилах обращения со странными предметами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами