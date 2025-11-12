Ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с произошедшим в Красногорске

Офицер Гончаров: незнакомые предметы на улице ни в коем случае нельзя трогать

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал инцидент в Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы от взрыва устройства, замаскированного под денежную купюру. По его мнению, произошедшее — не случайность, а часть стратегии противника по дестабилизации российского общества.

«Нельзя поднимать на улице или в каких-то других местах какие-то интересные вещи: портмоне, игрушки или какие-то сладости. Все это может быть, как в Красногорске, заминировано», — предупредил Гончаров.

Родителям и детям важно осознавать реальность происходящего и быть крайне бдительными, подчеркнул он.

Происшествие случилось вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв.

По данным Telegram-канала Mash, в упаковке были спрятаны около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По словам главврача медицинского центра Татьяны Шаповаленко, вскоре к лечению мальчика присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее в Госдуме предложили рассказывать школьникам о правилах обращения со странными предметами.