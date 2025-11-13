На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего при взрыве в Подмосковье

Мишонова: у пострадавшего в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром
Кадр из видео/Telegram-канал «Мишонова»

У ребенка, пострадавшего в результате взрыва в подмосковном Красногорске, сохраняется болевой синдром. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она рассказала, что навестила мальчика в больнице. По словам омбудсмена, ребенок почти постоянно спит.

«После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией», — пояснила Мишонова.

Она дополнила публикацию фотографией правой руки мальчика, замотанной в бинты. Как отметила уполномоченный по правам ребенка, левая рука ребенка также пострадала.

Взрыв в Красногорске произошел 11 ноября. Возвращаясь с тренировки, школьник заметил на земле небольшой сверток — он выглядел как подарочная упаковка с прикрепленной к ней 10-рублевой купюрой. Ребенок попытался взять находку в руки, но в этот момент сработало спрятанное в ней взрывное устройство. Как сообщил Telegram-канал Mash, в результате мальчик остался с одним пальцем.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что в свертке были спрятаны около 10 граммов тротила.

Ранее глава Подмосковья рассказал, сколько времени врачи оперировали пострадавшего в Красногорске мальчика.

