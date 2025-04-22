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Суд в РФ вынес приговор сыну основателя «Вымпелкома», обвиненному в хищении

Сына основателя «Вымпелкома» заочно осудили на девять лет по делу о хищении
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Валерий Левитин/РИА Новости

Сына основателя компании «Вымпелком» Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

В отношении Зимина было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Его обвинили в хищении акций АО «Каршеринг».

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил <...> Зимина к девяти годам лишения свободы», — рассказал источник.

Борис Зимин уехал из РФ в 2004 году, а с 2020 года проживает в Израиле. В 2023 году министерство внутренних дел РФ объявило его в розыск из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, возбужденное против Зимина уголовное дело было связано с хищением акций компании BelkaCar LTD, которая является «дочкой» АО «Каршеринг». Потерпевшая сторона оценила нанесенный ущерб в 4 млрд рублей.

11 января 2023 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сына основателя «Вымпелкома». При этом он сам называл возбужденное против него дело «политическим».

Ранее осужденного экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина арестовали по новому делу.

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