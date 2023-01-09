«Все как у людей». Бориса Зимина объявили в розыск по делу о мошенничестве

МВД объявило в розыск предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (внесен в список иноагентов). Как следует из карточки в базе Тверского суда Москвы, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи просят его заочно арестовать до 15 февраля. По данным ТАСС и РБК, Зимин был объявлен в розыск в связи с расследованием дела, связанного со сделкой по отчуждению акций BelkaCar. В комментарии для RTVI бизнесмен заявил, что уголовное дело против него — политическое.

МВД объявило в розыск сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина — бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина (признан в России физлицом-иноагентом).

«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке. По какой именно статье против бизнесмена возбуждено дело, не уточняется.

30 декабря Тверской районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство об аресте полного тезки Зимина. Согласно карточке на сайте суда, Зимину Б.Д. вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Она предполагает наказание до 10 лет тюрьмы.

Судебное заседание по делу назначено на 11 января, судья — Алексей Криворучко. Он известен тем, что в 2009 году продлевал арест юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, санкционировал арест Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов) и выносил приговоры по делам журналиста РБК Александра Соколова и актера Павла Устинова.

Следствие просит арестовать Зимина до 15 февраля, отметил источник РБК.

Суть обвинения

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, Зимина обвиняют в особо крупном мошенничестве, МВД объявило его в международный розыск.

«Следственный орган просит заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — пишет ТАСС.

РБК пишет со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, что дело Зимина связано со сделкой по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar LTD.

«Фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере совершили сделку по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство отмечает, что немецкий инвестор BelkaCar Ральф Новак и сотрудник российской компании Bryanston Ильнур Азмуханов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве были отправлены в СИЗО в конце 2022 года. По делу о хищении контрольного пакета акций BelkaCar также проходит гражданин Германии Фабиан Кройхер — соучредитель инвестиционной компании Bryanston Group. По версии следствия, фигуранты дела похитили 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd, а ущерб в результате их действий составил €47 млн.

В 2019 году компания Дмитрия Зимина BMT Private Equity выкупила 100% доли у московского каршеринга BelkaCar.

Зимин прокомментировал дело против него

Предприниматель в комментарии RTVI назвал уголовное преследование в России политическим.

«Политика, что бы формально ни было указано на сайте МВД. Мой случай — еще одно грустное и страшное свидетельство низведения закона и всей правовой системы к инструменту, к оружию», — сказал Зимин.

На своей странице Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) бизнесмен написал, что «не может член Антивоенного комитета не быть в розыске МВД».

«Теперь все как у людей: и агент, и в розыске. Не знаю, по каким делам формально розыск (не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи), но уверен, что это та самая политика по-российски», — написал Зимин.

Деятельность и признание иноагентом

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия». В 2015 году фонд был признан НКО-иностранным агентом и ликвидирован.

В 2016 году отец и сын основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. Борис Зимин также был учредителем фонда «Среда» (признан иноагентом), который финансировал ряд СМИ: телеканал «Дождь» и «ТВ2» (признаны в РФ иноагентами), интернет-СМИ «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Зимин-младший, как и его отец, оказывал финансовую поддержку Алексею Навальному.

Борис Зимин уехал из России в 2004 году, а с 2020 года проживает в Израиле.

В сентябре 2022 года Минюст внес Зимина в реестр физлиц — иностранных агентов. Ведомство заявило, что бизнесмена добавили в список из-за иностранного финансирования и участия в политической деятельности. В качестве источника финансирования ведомство указало Украину.