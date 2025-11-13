На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Троянова считает, что в ее словах про русских «нет состава преступления»

РИА: Троянова отвергла обвинения в призывах к терроризму и возбуждении ненависти
true
true
true
close
Кинокомпания «Коктебель»

Российская актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным агентства, адвокат Трояновой заявила о позиции своей подзащитной на заседании Второго Западного окружного военного суда Москвы, где рассматривалось уголовное дело.

«Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступления. Речь носила эмоциональный и риторический характер», — заявила защитница.

13 ноября суд заочно приговорил Троянову к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, актрису оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей публиковать материалы в интернете в течение четырех лет.

Звезду сериала «Ольга» признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса: в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства людей по национальному признаку и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Заседание проходило без участия подсудимой, она находится в международном розыске. Заочно в отношении Трояновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре 2023 года Яна Троянова попала в реестр иноагентов. А в июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов. Поводом стало одно из ее интервью, где она назвала заслуженными призывы лишать жизни россиян, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Ранее суд признал законным арест писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами