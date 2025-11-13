Актриса Троянова считает, что в ее словах про русских «нет состава преступления»

Российская актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным агентства, адвокат Трояновой заявила о позиции своей подзащитной на заседании Второго Западного окружного военного суда Москвы, где рассматривалось уголовное дело.

«Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступления. Речь носила эмоциональный и риторический характер», — заявила защитница.

13 ноября суд заочно приговорил Троянову к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, актрису оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей публиковать материалы в интернете в течение четырех лет.

Звезду сериала «Ольга» признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса: в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства людей по национальному признаку и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Заседание проходило без участия подсудимой, она находится в международном розыске. Заочно в отношении Трояновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре 2023 года Яна Троянова попала в реестр иноагентов. А в июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов. Поводом стало одно из ее интервью, где она назвала заслуженными призывы лишать жизни россиян, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Ранее суд признал законным арест писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).