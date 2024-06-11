Актриса Яна Троянова считает заслуженной позицию «хороший русский — мертвый русский»

Актриса и телеведущая Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. Видео с ее высказыванием приводит телеканал RT.

По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится».

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят «хороший русский — мертвый русский», — добавила Троянова.

Накануне она обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

12 марта суд оставил Троянову в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием. В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее звезда «Сватов» раскритиковала актерские навыки Зеленского.