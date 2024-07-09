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Яна Троянова внесена в список террористов и экстремистов

Актрису Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов

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Кинокомпания «Белое Зеркало»

Актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

Внести Троянову в список террористов просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который известен своими доносами на российских знаменитостей.

Также движение активистов «Ветераны России» подавало обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить интервью Трояновой на пропаганду терроризма. Общественники предлагали внести актрису в список террористов и экстремистов и лишить ее гражданства.

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

Ранее суд оштрафовал Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом).

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