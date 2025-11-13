На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оренбурге ликвидировали открытое горение в жилой многоэтажке

МЧС заявило о ликвидации открытого горения в жилой многоэтажке Оренбурга
Telegram-канал SHOT

В Оренбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме, где загорелся чердак. Об этом сообщает МЧС России в Max.

Накануне вечером в городе загорелась кровля чердака в многоквартирном доме. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, но вскоре распространился на 1,4 тыс. кв. м. На этой площади его удалось локализовать.

Сначала возгорание тушили 56 человек и 22 единицы техники, затем количество ресурсов увеличили до 85 специалистов и 32 единиц техники. Из здания эвакуировали 220 человек, в числе которых 48 детей. Для них организовали три пункта временного размещения на 250 человек. Один из жильцов получил травму. Пожарные спасли пять человек.

Днем 12 ноября в жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажки на Привокзальной улице. Экстренные службы установили, что там взорвался газ. Затем в здании началось возгорание. При этом пятиэтажка не газифицирована.

Ранее огонь уничтожил один из старейших монастырей картезианцев.

