В Оренбурге локализовали пожар в многоэтажке с загоревшимся чердаком

В Оренбурге локализовали пожар в многоквартирном жилом доме на 1,4 тыс. «квадратов». Об этом сообщает МЧС России в Max.

В ведомстве заявили, что в борьбе с огнем участвуют 85 специалистов и 32 единицы техники. Для эвакуированных жильцов организовали три пункта временного размещения на 250 человек.

Накануне вечером в Оренбурге загорелась кровля чердака в многоквартирном доме. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, вскоре его площадь увеличилась до 1, 4 тыс. кв. м. Сначала возгорание тушили 56 человек и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали 220 человек, в числе которых 48 детей. Один из жильцов получил травму. Пожарные спасли пять человек.

Днем 12 ноября в жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажки на Привокзальной улице. Экстренные службы установили, что там взорвался газ. Затем в здании началось возгорание. При этом пятиэтажка не газифицирована.

