В Оренбурге вспыхнула крыша жилого дома, более 200 человек эвакуированы

В Оренбурге загорелась крыша многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что огонь распространился на 1 тыс. кв. м. С ним борются 56 человек и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали 220 человек, в числе которых 48 детей. Один из жильцов получил травму. Пожарные спасли пять человек.

Днем в жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажного дома на Привокзальной улице. Сотрудники экстренных служб установили, что там взорвался газ. Затем в здании началось возгорание. При этом пятиэтажка не газифицирована. Эксперты выясняют, взорвался газовый баллон или что-то другое. Во время инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали в районную больницу.

Утром 8 ноября в поселке Куркино в многоквартирном доме тоже взорвался газ. При этом обрушился один подъезд трехэтажного дома, рухнула часть торцевой стены первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. По словам очевидицы, жители подумали, что дом атаковал беспилотник, однако позже выяснилось, что причиной инцидента был взрыв газа.

