Площадь пожара в многоквартирном доме Оренбурга выросла на 400 «квадратов»»

В Оренбурге площадь пожара в жилом доме увеличилась до 1,4 тыс. «квадратов»
Telegram-канал SHOT

Площадь пожара в многоквартирном доме Оренбурга возросла до 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает в Max МЧС России.

Там уточнили, что в здании горит кровля чердака.

До этого в управлении ведомства по Оренбургской области сообщили, что огонь распространился на 1 тыс. кв. м. С ним борются 56 пожарных и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали 220 человек, в числе которых 48 детей. Один из жильцов получил травму. Пожарные спасли пять человек.

Днем в жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажки на Привокзальной улице. Экстренные службы установили, что там взорвался газ. Затем в здании началось возгорание. При этом пятиэтажка не газифицирована. Эксперты выясняют, взорвался газовый баллон или что-то другое. Во время инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали в районную больницу.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

