На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: в жилом доме Красноярском крае произошел взрыв и пожар

SHOT: взрыв и пожар в жилом доме в Ачинске, пострадала женщина
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. Пострадала женщина, сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажки на улице Привокзальной, произошел взрыв, от которого начался пожар.

«По заключению экстренных служб, это был взрыв газа. Но дом не газифицирован. Сейчас эксперты выясняют, был ли это газовый баллон или что-то другое», — говорится в посте.

Уточняется, что пожар уже потушили. Пострадавшую женщину госпитализировали в районную больницу.

8 ноября в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв газа. По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выезжали семь бригад скорой помощи. Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек. Для жильцов организовали пункт временного пребывания в школе №1.

Ранее в МЧС назвали причину обрушения подъезда в доме в Тульской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами