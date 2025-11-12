СМИ: в жилом доме Красноярском крае произошел взрыв и пожар

SHOT: взрыв и пожар в жилом доме в Ачинске, пострадала женщина

В жилом доме в Ачинске Красноярского края произошел взрыв и пожар. Пострадала женщина, сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ЧП случилось на третьем этаже пятиэтажки на улице Привокзальной, произошел взрыв, от которого начался пожар.

«По заключению экстренных служб, это был взрыв газа. Но дом не газифицирован. Сейчас эксперты выясняют, был ли это газовый баллон или что-то другое», — говорится в посте.

Уточняется, что пожар уже потушили. Пострадавшую женщину госпитализировали в районную больницу.

8 ноября в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв газа. По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выезжали семь бригад скорой помощи. Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек. Для жильцов организовали пункт временного пребывания в школе №1.

