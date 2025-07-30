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Россиянам дали советы, которые помогут выжить при любом ЧП

Специалист Гегельский: отказ от паники поможет выжить при любом ЧП
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Depositphotos

Для выживания в любой чрезвычайной ситуации, в том числе при землетрясении, пожаре, наводнении, прежде всего важно осознать реальность опасности. Об этом «Пятому каналу» рассказал специалист по выживанию Олег Гегельский.

По его словам, люди обычно живут с мыслью о том, что с ними ничего не случится, однако, опасность существует и к ней нужно подготовиться психологически. Кроме того, эксперт призвал не паниковать при возникновении ЧП.

«Для паники достаточно одному человеку запаниковать, и паника может перекинуться на других людей, включая абсолютно адекватных, здоровых психологически людей», — объяснил Павлович.

Вместо этого он посоветовал успокоить себя и остальных и попытаться совместными усилиями найти выход. После этого специалист призвал постараться покинуть место происшествия.

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт. Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что систему здравоохранения Камчатки перевели в усиленный режим работы.

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