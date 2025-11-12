Хуснуллин: завершено восстановление участка трассы от Новой Каховки до Геническа

Завершились работы по восстановлению 35-километрового участка трассы от Новой Каховки до Геническа в Херсонской области. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«За обновлением дорожной инфраструктуры следует повышение транспортной связности небольших городов с социокультурными центрами региона», — подчеркнул он.

Хуснуллин подчеркнул, что трасса связывает приднепровские районы с Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью.

В конце сентября Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережают показатели 2024 года на 21%.

30 июня Хуснуллин заявил, что правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог. Речь идет не только о текущем ремонте дорог, но и о продолжении крупных инфраструктурных проектов российского лидера.

Ранее сообщалось, что в Абхазии при поддержке России отремонтируют дороги.