В Иране произошел взрыв на бензозаправке

ISNA: семь человек пострадали при взрыве на бензозаправке в Иране

Взрыв произошел на бензозаправочной станции в провинции Фарс в Иране. Об этом пишет ISNA.

По информации агентства, ЧП произошло 12 ноября на заправке в округе Джахром.

«Это происшествие привело к травмам семи человек», — рассказал руководитель скорой помощи провинции Масуд Абед.

Он подчеркнул, что два человека получили серьезные травмы.

29 августа у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Главное управление МЧС РФ по республике сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали в ведомстве, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза. На месте происшествия произошел пожар площадью 400 квадратных метров, его ликвидировали сотрудники экстренных служб. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Специалисты организовали проверку АЗС на соответствие нормативам, рассказал глава региона Сергей Меликов.

