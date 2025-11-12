На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иране произошел взрыв на бензозаправке

ISNA: семь человек пострадали при взрыве на бензозаправке в Иране
true
true
true
close
Shutterstock

Взрыв произошел на бензозаправочной станции в провинции Фарс в Иране. Об этом пишет ISNA.

По информации агентства, ЧП произошло 12 ноября на заправке в округе Джахром.

«Это происшествие привело к травмам семи человек», — рассказал руководитель скорой помощи провинции Масуд Абед.

Он подчеркнул, что два человека получили серьезные травмы.

29 августа у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Главное управление МЧС РФ по республике сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали в ведомстве, причиной ЧП стала разгерметизация емкости газовоза. На месте происшествия произошел пожар площадью 400 квадратных метров, его ликвидировали сотрудники экстренных служб. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Специалисты организовали проверку АЗС на соответствие нормативам, рассказал глава региона Сергей Меликов.

Ранее в Новосибирской области взорвалась АЗС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами