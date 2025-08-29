Взорвавшуюся автозаправку в Дагестане проверяют на соответствие нормам

Автомобильную заправочную станцию (АЗС) в Хасавюртовском районе Дагестана, на которой произошел взрыв, проверяют на соответствие нормативам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Во время перекачки газа разгерметизировалась емкость газовоза. <...> Соответствовало ли все нормам на этой АЗС, выясняют», — написал он.

Меликов добавил, что рисковать безопасностью жителей недопустимо.

Взрыв на АЗС, расположенной у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана, произошел 29 августа. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по республике, в результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на это, министр здравоохранения региона Ярослав Глазов поручил перевести медицинские учреждения в режим особой готовности.

По данным МЧС РФ, взрыв на заправке произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. На место прибыли сотрудники экстренных служб, им удалось локализовать возникшее возгорание на площади 400 квадратных метров.

Ранее в Новосибирской области взорвалась АЗС.