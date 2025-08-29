В Дагестане после взрыва на автозаправке возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что дело было заведено по ч. 1 ст. 217 УК РФ. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Взрыв на АЗС, расположенной у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана, произошел 29 августа. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по республике, в результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на это, министр здравоохранения региона Ярослав Глазов поручил перевести медицинские учреждения в режим особой готовности.

По данным МЧС РФ, взрыв на заправке произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. На место прибыли сотрудники экстренных служб, им удалось локализовать возникшее возгорание на площади 400 квадратных метров.

