В МЧС опровергли данные о пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

МЧС: во время взрыва на АЗС в Дагестане никто не пострадал
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Дагестане во время взрыва на заправке в Хасавюртовском районе никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС по республике.

Life со ссылкой на SHOT ранее писал, что количество людей, пострадавших при взрыве на автозаправке в Дагестане, выросло до четырех. В сообщении говорится, что у них ожоги различных степеней: от первой до третьей. Сейчас все они госпитализированы.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 августа у села Сулевкент в Хасавюртовском районе. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

После взрыва региональная прокуратура начала проверку с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

Ранее на видео попали последние секунды перед лобовым тараном Lada в Дагестане.

