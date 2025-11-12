На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подозрительном свертке с деньгами в доме в Москве не нашли взрывчатку

Осторожно, Москва: правоохранители не обнаружили взрывчатку в свертке в Митино
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В свертке с деньгами, перевязанном подарочной лентой в доме в московском Митино, правоохранители не обнаружили взрывчатку. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Купюры с деньгами в подъезде Митино проверили правоохранители, взрывчатки не обнаружили — сообщают жители. Сейчас на месте работают только сотрудники ФСБ», — говорится в посте.

До этого канал сообщал, что подозрительный предмет обследуют. Официальных комментариев по ситуации на данный момент нет.

Telegram-канал SHOT писал, что «деньги» оказались ненастоящими — это была открытка, стилизованная под купюру, а под ней лежала ленточка. «Никакого СВУ нет, открытка не представляет опасности».

Вечером 11 ноября в Красногорске ребенку оторвало часть пальцев в результате взрыва. Девятилетний мальчик шел с тренировки, когда заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

