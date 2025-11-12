СМИ: в Москве нашли пачку денег, обвязанную подарочной лентой

Осторожно, Москва: в Митино обнаружили пачку денег с подарочной лентой

В доме в московском Митино обнаружили пачку денег, обвязанную подарочной лентой. На место прибыли полиция, кинологи, саперы и спецслужбы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Канал пишет, что предмет обследуют специалисты.

«Проснулись утром, увидели 5 машин полиции (одна из них инжернерно-саперного отделения). Позже приехали ФСБ. Проверяют взрывчатку, замаскированную под купюры. Как раз вчера вечером в Красногорске произошла подобная ситуация», — рассказывают жители.

На момент публикации информация о находке не подтверждена. Об этом пишут в комментариях к публикации местного канала.

Telegram-канал SHOT пишет, что «деньги» оказались ненастоящими — это была открытка, стилизованная под купюру, а под ней лежала ленточка. «Никакого СВУ нет, открытка не представляет опасности», следует из поста.

Вечером 11 ноября в Красногорске ребенку оторвало часть пальцев в результате взрыва. Девятилетний мальчик шел с тренировки, когда заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

