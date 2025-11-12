Гончаренко назвал следующих фигурантов дела Миндича

Следующие обвинения в коррупции, связанные с делом предпринимателя Тимура Миндича, могут предъявить уже в ближайшее время. Об этом пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, следующими обвиняемыми в коррупции станут экс-министр обороны, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и экс-министр энергетики Герман Галущенко, который был сегодня отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции.

«Следующие обвинения, скорее всего, — Умерову и Галущенко», — написал Гончаренко.

19 ноября Умеров покинул Украину и выехал в Стамбул якобы для новых переговоров по обмену пленными между его страной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.