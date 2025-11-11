На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Украины Галущенко

Минюст Украины подтвердил обыски у главы ведомства Галущенко
true
true
true
close
Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство юстиции Украины в своем Telegram-канале подтвердило, что у главы ведомства Германа Галущенко прошли обыски.

«Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования», — подчеркнули в украинском минюсте.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

После сообщения НАБУ депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро проводит обыски у Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Также, по словам Железняка, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его кошельком.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.

Новости Украины
