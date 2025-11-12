СМИ сообщили о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

Türkiye: турецкий самолет в Грузии мог упасть из-за внешнего вмешательства

Авиакатастрофа турецкого самолета С-130 в Грузии могла быть вызвана внешним вмешательством. Об этом сообщает газета Türkiye.

Авторы публикации указали на разрушение самолета в воздухе. К этому могло привести внешнее воздействие на воздушное судно или взрыв на борту.

Телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции сообщил, что поисково-спасательные работы и расследование крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules начались в 6:30 часов (совпадает с мск).

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. 20 военнослужащих не выжили.

Как сообщали в Грузнавигации, самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Ранее на место крушения турецкого самолета прибыл глава МВД Грузии.