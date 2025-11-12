В Турции назвали число погибших при крушении самолета в Грузии

Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении самолета в Грузии

В результате крушении турецкого военно-транспортного самолета C-130 на грузино-азербайджанской границе погибли 20 военнослужащих. Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в соцсети X.

Министр обороны страны Яшар Гюлер от себя и ведомства выразил соболезнования близким погибших.

Министерство также обнародовало имена и звания 20 военнослужащих.

Отмечается, что в 06:30 в координации с властями Грузии были начаты поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана.

В Грузнавигации сообщили, что самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.