Раскрыты первые подробности крушения турецкого военного самолета в Грузии

Грузнавигация: разбившийся военный самолет Турции не подавал сигнал бедствия
true
true
true

Военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Об этом заявили в Грузнавигации, сообщает ТАСС.

«Турецкое воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию», — сказано в заявлении.

В ведомстве также отметили, что грузинская сторона уже проинформировала о случившемся Турцию и аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел самолет.

Днем 11 ноября в министерстве обороны Турции сообщили, что на территории Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. В ведомстве заявили, что были начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями. Других подробностей о произошедшем в Минобороны не привели.

В конце октября военный самолет Военно-воздушных сил США OA-1K Skyraider II упал в штате Оклахома. На борту находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС Соединенных Штатов и гражданский подрядчик.

Ранее в джунглях Венесуэлы потерпел крушение военный самолет.

