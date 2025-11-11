Раскрыты первые подробности крушения турецкого военного самолета в Грузии

Военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Об этом заявили в Грузнавигации, сообщает ТАСС.

«Турецкое воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию», — сказано в заявлении.

В ведомстве также отметили, что грузинская сторона уже проинформировала о случившемся Турцию и аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел самолет.

Днем 11 ноября в министерстве обороны Турции сообщили, что на территории Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. В ведомстве заявили, что были начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями. Других подробностей о произошедшем в Минобороны не привели.

