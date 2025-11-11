На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На место крушения турецкого самолета прибыл глава МВД Грузии

Глава МВД Грузии Геладзе прибыл на место крушения турецкого военного самолета
Глава МВД Грузии Гела Геладзе прибыл на место крушения военно-транспортного самолета C-130 ВС Турции. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет ТАСС.

По данным ведомства, на место происшествия также прибыли первый заместитель главы МВД Роин Месхи и губернатор края Кахети Георгий Аладашвили, а также редставители соответствующих подразделений министерства.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации сообщили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Отмечается, что воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

В Минобороны Турции уточнили, что на борту самолета C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем. Судно возвращалось в Турцию из Азербайджана.

Ранее в джунглях Венесуэлы потерпел крушение военный самолет.

