На место крушения турецкого самолета прибыл глава МВД Грузии

Глава МВД Грузии Гела Геладзе прибыл на место крушения военно-транспортного самолета C-130 ВС Турции. Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет ТАСС.

По данным ведомства, на место происшествия также прибыли первый заместитель главы МВД Роин Месхи и губернатор края Кахети Георгий Аладашвили, а также редставители соответствующих подразделений министерства.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации сообщили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Отмечается, что воздушное судно типа C-130 пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, после чего Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

В Минобороны Турции уточнили, что на борту самолета C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем. Судно возвращалось в Турцию из Азербайджана.

