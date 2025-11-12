Турция начала расследование крушения самолета в Грузии

Поисково-спасательные работы и расследование крушения в Грузии турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules начались в 6:30 (совпадает с московским временем). Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на министерство обороны Турции.

Отмечается, что поисково-спасательные работы ведутся в координации с властями Грузии.

МВД Грузии также сообщило, что на месте происшествия работают поисково-спасательные группы и ведутся следственные действия совместно с турецкой стороной.

11 ноября министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. Погибли 20 военнослужащих.

Как сообщали в Грузнавигации, самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.