Стало известно число россиян, получающих пенсию по старости

Соцфонд: в России число пенсионеров по старости превысило 32,7 млн человек

Число россиян, получающих пенсию по старости, превысило 32,7 миллиона человек, при этом почти каждый пятый из них продолжает трудиться. Такие данные Социального фонда России на 1 октября 2025 года имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации фонда, общее количество пенсионеров по старости составляет 32,748 миллиона человек. Из них 6,123 миллиона являются работающими, а 26,625 миллиона — неработающими.

По состоянию на 1 октября 2025 года общее число пенсионеров в РФ превышало 40,6 миллиона человек, из них более 7,35 миллиона продолжают трудиться, в то время как свыше 33,3 миллиона находятся на пенсии.

По данным доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, размер минимальной страховой пенсии по старости превысит 14,2 тыс. рублей в 2026 году.

Ранее в России был принят закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии.