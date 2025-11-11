В России принят закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января следующего года составит 270 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Период, в течение которого ожидается выплата накопительной пенсии, определен на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Методика оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии утверждена правительством России.

Рассчитанный по этой методике показатель для 2026 года превзошел установленное максимальное значение, поэтому в принятом законе ожидаемый период выплаты зафиксирован на уровне 270 месяцев.

В сопроводительных документах говорится, что данный показатель применяется при назначении накопительной пенсии и корректировке её размера.

