В России уменьшилось число пенсионеров

«Известия»: в России уменьшилось число пенсионеров
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

По состоянию на 1 октября 2025 года общее число пенсионеров в РФ превышает 40,6 миллиона человек, из них более 7,35 миллиона продолжают трудиться, в то время как свыше 33,3 миллиона находятся на пенсии. Об этом свидетельствует статистика Социального фонда России, пишут «Известия».

В начале 2025 года, согласно данным СФР, пенсионеров насчитывалось 41,17 миллиона, что указывает на незначительное уменьшение их числа за прошедший период. «Известия» провело анализ мер, направленных на поддержку занятости граждан пожилого возраста, а также исследовало влияние демографических изменений на систему пенсионного обеспечения в стране.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, в 2025 году была принята новая Стратегия действий в интересах пожилых граждан, рассчитанная до 2030 года. Этот стратегически важный документ задает основные направления государственной политики и фокусируется на вопросах, касающихся трудовой активности старшего поколения.

Ранее патриарх Кирилл указал на роль церкви в решении проблемы демографии.

