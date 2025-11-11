На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван размер минимальной пенсии в 2026 году

Экономист Балынин: минимальная пенсия превысит 14,2 тыс. рублей в 2026 году
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Размер минимальной страховой пенсии по старости превысит 14,2 тыс. рублей в 2026 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты на 2026 год, а также минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30 х 156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля. В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости равен 30 х 145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля. То есть минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится на 7,6%», — отметил Балынин.

По его словам, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. Например, в Республике Алтай в 2025 году ПМП составляет 14 488 рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 16 318 рублей, в Брянской области — 14 030 рублей, во Владимирской области — 14 793 рубля, уточнил экономист.

Он сказал, что при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы:
— пенсий;
— срочной пенсионной выплаты;
— дополнительного материального (социального) обеспечения;
— ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
— иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Балынин подчеркнул, что если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 15 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе равен 18 тыс. рублей, сумма социальной доплаты составит 3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года средняя страховая пенсия по старости в России составила около 25,2 тысячи рублей, следует из сведений Социального фонда России.

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами