Назван размер минимальной пенсии в 2026 году

Размер минимальной страховой пенсии по старости превысит 14,2 тыс. рублей в 2026 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты на 2026 год, а также минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30 х 156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля. В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости равен 30 х 145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля. То есть минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится на 7,6%», — отметил Балынин.

По его словам, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. Например, в Республике Алтай в 2025 году ПМП составляет 14 488 рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 16 318 рублей, в Брянской области — 14 030 рублей, во Владимирской области — 14 793 рубля, уточнил экономист.

Он сказал, что при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы:

— пенсий;

— срочной пенсионной выплаты;

— дополнительного материального (социального) обеспечения;

— ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

— иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Балынин подчеркнул, что если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 15 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе равен 18 тыс. рублей, сумма социальной доплаты составит 3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года средняя страховая пенсия по старости в России составила около 25,2 тысячи рублей, следует из сведений Социального фонда России.

