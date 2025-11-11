На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аксенов заявил об отставании Крыма в обеспеченности жильем

Аксенов: в Крыму показатели обеспеченности жильем отстают от среднероссийских
Damira/Shutterstock/FOTODOM

Показатели обеспеченности жильем в Крыму отстают от среднероссийских. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам руководителя региона, в 2024 году на полуострове было построено порядка 1,25 млн кв. м жилья. Он назвал это «хорошими» показателями. Вместе с тем чиновник отметил, что обеспеченность жильем в Крыму составляет 21 кв. м на человека, тогда как в среднем по РФ этот показатель достигает 29,4 кв. м.

«Крым стартовал с нулевой точки и по этим программам, которые благодаря вашей поддержке были приняты, везде стартуем», — добавил Аксенов.

В ходе встречи, которая состоялась 11 ноября, Аксенов доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в Крыму. Глава республики рассказал о планах по развитию национальных проектов, а также по строительству дорог и учебных заведений. Помимо этого, был затронут вопрос мусоропереработки и обговорены меры поддержки малого и среднего бизнеса.

До этого президент РФ по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя поставил задачу разработать комплекс мер государственной поддержки жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее Путин рассказал об обновлении туристической инфраструктуры Крыма.

Крым
