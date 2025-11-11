Аксенов рассказал Путину о ситуации с экономикой в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимир Путину, что экономика в республике демонстрирует рост, несмотря на негативные факторы и внешнее давление. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, наблюдаются налоговые и неналоговые доходы в бюджет Крым, зафиксирован рост экономики по отношению к 2024 году.

Аксенов уточнил, что драйверами экономики являются федерально-целевая программа и национальные проекты. По последним реализуется 12 национальных и 42 региональных проекта. Крупных объектов в рамках национальных проектов насчитывается до 200.

Глава региона также доложил о ситуации в сфере туризма. По его словам, полуостров в течение года посетили 6 миллионов человек, что на 16% больше по сравнению с годом ранее.

С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет, по итогам курортного сезона, — это на 2 млрд 200 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, добавил Аксенов.

Чиновник также рассказал, что в течение двух лет два новых водохранилища построят для обеспечения курортных городов на южном берегу Крыма, на это выделено 22 млрд рублей.

Ранее в Крыму анонсировали «большой раздел Украины».