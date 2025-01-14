Путин рассказал об обновлении туристической инфраструктуры Крыма

В Крыму и Севастополе качественно обновляется туристическая инфраструктура. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию двух регионов, сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что с 2014 по 2024 год Крым посетили свыше 20 млн человек, а Севастополь — порядка 2 млн.

В январе глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что устранить последствия крушения танкеров в Керченском проливе получится до начала туристического сезона. По его словам, удалить загрязнения проще в холодную погоду.

Аксенов также отметил, что в регионе достаточно сил и средств для быстрой ликвидации ЧС. Он подчеркнул, что для ликвидации последствий принимаются все возможные меры.

В этом же месяце Аксенов заявил, что в Крым зашли около 85% крупных российских компаний. По его словам, в экономику региона также вкладываются иностранные инвесторы.

Ранее Путин назвал важную задачу для всех регионов России.