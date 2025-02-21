Путин призвал разработать меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя поставил задачу разработать комплекс мер государственной поддержки жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«В частности, президент поручил проработать следующие меры: разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен на 1 июля 2025 года. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сообщается, что целью данных мер является стимулирование развития жилищного сектора российского полуострова.

На прошлой неделе Путин поручил до 1 апреля 2025 года принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

Ранее российских застройщиков призвали не повышать цены на жилье.