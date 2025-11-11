Стало известно число военных на борту упавшего в Грузии самолета

МО Турции: на борту упавшего в Грузии военного С-130 было 20 человек

На борту упавшего в Грузии военного самолета С-130 было 20 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство обороны Турции.

«Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются», — сообщили в ведомстве.

О крушении турецкого военного-транспортного самолета в Грузии стало известно днем 11 ноября. Судно возвращалось в Турцию из Азербайджана.

В Грузнавигации заявили, что военно-транспортный самолет Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. В ведомстве также отметили, что грузинская сторона уже проинформировала о случившемся Анкару и аэропорт азербайджанского города Гянджа, откуда вылетел самолет.

В министерстве обороны Азербайджана уже заявили, что трое из находившихся на борту не выжили.

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в Кентукки.

