В джунглях Венесуэлы потерпел крушение военный самолет

Бойцы Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы (FANB) спасли троих человек, которые выжили после крушения военного самолета в джунглях штата Амасонас. Об этом сообщает государственный телеканал VTV.

«FANB удалось чудом спасти троих человек, находившихся на борту самолета», — отмечается в сообщении.

Самолет модели Caravan с регистрационным номером AMB4292 исчез с радаров вскоре после вылета из города Пуэрто-Аякучо. Губернатор штата Мигель Родригес рассказал, что на борту воздушного судна, принадлежащего 9-й транспортной авиагруппе воздушных сил Боливарианской республики, находились не менее 10 человек, включая медицинский персонал, членов экипажа и представителей коренного народа яномами (они возвращались домой после прохождения медицинского обследования).

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

На месте катастрофы продолжается спасательная операция. В эфире телеканала показали кадры эвакуации одного из пострадавших, которого доставили в вертолете на носилках. Судьба остальных пассажиров пока уточняется.

24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города.

На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось. В связи с этим власти двух российских регионов — Амурской области и Хабаровского края — объявили трехдневный траур.

Ранее в США самолет врезался в автомобиль и потерпел крушение в парке.