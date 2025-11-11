На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о крушении военно-транспортного самолета в Грузии

Минобороны Турции: в Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130

На территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Турции.

«Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет C-130 наших ВВС разбился в Грузии. Начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями», — говорится в сообщении ведомства.

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в Кентукки. По данным губернатора Штата Энди Бешира, в результате инцидента не менее семи человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

8 ноября телеканал NBC сообщил, что компания UPS приостановила эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения в Кентукки.

Ранее в Кении разбился гражданский самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами