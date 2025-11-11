В Турции заявили о крушении военно-транспортного самолета в Грузии

На территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Турции.

«Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет C-130 наших ВВС разбился в Грузии. Начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями», — говорится в сообщении ведомства.

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в Кентукки. По данным губернатора Штата Энди Бешира, в результате инцидента не менее семи человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

8 ноября телеканал NBC сообщил, что компания UPS приостановила эксплуатацию самолетов MD-11 после крушения в Кентукки.

Ранее в Кении разбился гражданский самолет.