В Грузии подтвердили сообщение о падении турецкого самолета на своей территории

МВД Грузии: самолет C-130 ВВС Турции упал в 5 км от границы с Азербайджаном
true
true
true

Турецкий военный транспортный самолет C-130 упал на грузинской территории в 5 км от границы с Азербайджаном. Об этом сообщило МВД Грузии, пишет ТАСС.

«11 ноября текущего года турецкий грузовой борт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 км от государственной границы Грузии», — отмечается в сообщении.

Во вторник министерство обороны Турции заявило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По данным ведомства, начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

5 ноября американский грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в Кентукки. По данным губернатора Штата Энди Бешира, в результате инцидента не менее семи человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

24 октября сообщалось о крушении в штате Оклахома военного самолета ВВС США модели OA-1K Skyraider II. На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик. По предварительным данным, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.

