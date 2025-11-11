Лишенного неприкосновенности депутата Вороновского обвиняют в получении взятки

Лишенный неприкосновенности депутат Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. Об этом ТАСС сообщил депутат Константин Затулин.

Он отметил, что по его данным, Вороновский не признает свою вину, но готов сотрудничать со следствием.

11 ноября Госдума лишила неприкосновенности депутата от партии «Единая Россия» Анатолия Вороновского.

Вороновский подозревается в коррупции. Депутат заявил, что готов сотрудничать со следствием. По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба, сам Вороновский считает это обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Ранее в Курской области бывший депутат признался в коррупции.