Государственная дума (ГД) РФ лишила неприкосновенности депутата от партии «Единая Россия» Анатолия Вороновского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела», — сказали агентству.

О решении Госдумы в отношении Вороновского также сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Накануне стало известно, что Вороновский подозревается в коррупции, он готов сотрудничать со следствием. По словам главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба, сам Вороновский считает это обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Ранее в Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, после чего его задержали.