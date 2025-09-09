В Подмосковье обрушились конструкции старого горнолыжного комплекса

В Красногорске произошло обрушение при сносе горнолыжного комплекса «Снежком»

В подмосковном Красногорске произошло обрушение конструкций при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Москва».

По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.

3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

14 августа стало известно, что при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих подрядной организации, еще троих спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.