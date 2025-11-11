На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одесской области Украины загорелись объекты энергетики

Кипер: в Одесской области Украины произошли пожары на энергообъектах
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Пожары произошли на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Кроме того, повреждены депо «Укрзализныци» (компании «Украинские железные дороги») и административные здания», — написал он.

6 ноября сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском районе в Харьковской области Украины.

5 ноября глава «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко предупредил, что на Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки из-за огромных убытков.

По его словам, в ближайшее время госкомпания начнет внедрять «динамическое ценообразование». То есть стоимость билетов начнет меняться в зависимости от экономической ситуации.

При этом осенью и зимой российские войска, вероятно, продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины для нарушения работы военно-промышленного комплекса, считает блогер Юрий Подоляка. Это сделает перевозки по железной дороге «если не невозможными, то максимально затрудненными».

Ранее в Харьковской области заявили о повреждении энергообъекта и предприятий теплогенерации.

Новости Украины
