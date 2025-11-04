В Харьковской области заявили о повреждении энергообъекта и предприятий теплогенерации

Энергетический объект и предприятия теплогенерации получили повреждения в Роганской общине Харьковской области Украины в результате ночных взрывов. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в настоящее время специалисты проверяют степень повреждения объектов.

В ночь на 3 ноября в Харькове также произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги, которая объявлялась и в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

2 ноября издание Politico заявило, что украинский президент Владимир Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Эксперт по внешней политике, консультировавший правительство республики отметил, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны. По его словам, в киевских квартирах уже по 10 градусов тепла.

Ранее после яркой вспышки в Кривом Роге отключилось электричество.