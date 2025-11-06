В регионе Украины вновь повреждена железнодорожная инфраструктура

В Харьковской области второй раз за два дня сообщили об ударе по железной дороге

Железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе Харьковской области Украины была повреждена второй раз за двое суток. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале

«В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал он

Подробности о поврежденных объектах в сообщении не уточняются.

5 ноября глава «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко предупредил, что на Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки из-за огромных убытков.

По его словам, в ближайшее время госкомпания начнет внедрять «динамическое ценообразование». То есть стоимость билетов начнет меняться в зависимости от экономической ситуации.

При этом осенью и зимой российские войска, вероятно, продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины для нарушения работы военно-промышленного комплекса, считает блогер Юрий Подоляка. Это сделает перевозки по железной дороге «если не невозможными, то максимально затрудненными».

Ранее в Харьковской области заявили о повреждении энергообъекта и предприятий теплогенерации.